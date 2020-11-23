В Уфе могут снять с постамента памятник Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе предложили снять с постамента. Напомним, символ Башкирии было решено реконструировать. Об этом сообщает РБК-Уфа.
Конечно, решение ещё не принято. Однако начальник управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии Олег Полстовалов отмечает, что скорее всего конную конструкцию придётся снять с постамента.
Реконструкция одного из главных символов республики начнётся не раньше весны. Поэтому жители и гости столицы смогут наслаждаться видом памятника Салавату Юлаеву ещё целую зиму.