В России впервые выявили более 25 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Впервые суточное количество зараженных превысило 25 тысяч человек.

Общее количество заболевших достигло 2 114 502 пациентов. Этот показатель за сутки увеличился на 25 173. Одновременно при этом болеют 466 517 человек. За сутки активных случаев стало больше на 8810.