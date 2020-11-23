Недалеко от Башкирии обнаружили очаги африканской чумы свиней

В соседних с Башкирией регионах выявили очаги опасного заболевания. Об этом рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сегодня, 23 ноября, на оперативном совещании в правительстве.

Недалеко от республики обнаружили африканскую чуму свиней. Заболевших диких кабанов выявили в Оренбургской, Самарской и Челябинских областях. Поэтому в Башкирии министерство сельского хозяйства предпринимает все необходимые меры по недопущению проникновения заболевания.