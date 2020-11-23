В Башкирии водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места аварии

Накануне, 22 ноября, в городе Октябрьском произошла серьёзная авария. Неизвестный сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски виновника ДТП.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе на проспекте Ленина недалеко от дома №69. Авария зафиксирована в районе 16:15. Пострадавшая девочка была госпитализирована. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД города просят всех свидетелей аварии сообщить подробности инцидента.

Кто располагает информацией по скрывшейся автомашине и водителю, просьба сообщить по телефонам: 8 965 642 24 11, 8 927 930 15 51, 102. Можно анонимно.

пресс-служба ГИБДД по Октябрьскому 
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