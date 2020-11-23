В Башкирии водитель сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места аварии

Накануне, 22 ноября, в городе Октябрьском произошла серьёзная авария. Неизвестный сбил 2-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски виновника ДТП.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе на проспекте Ленина недалеко от дома №69. Авария зафиксирована в районе 16:15. Пострадавшая девочка была госпитализирована. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.