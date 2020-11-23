В самолёте Москва-Уфа разгорелся скандал из-за масок

Известный врач Регина Доктор рассказала о неприятном скандале, который разгорелся в самолёте, летящем из Москвы в Уфу. Двое пассажиров отказались надевать маски, чем спровоцировали конфликт.
Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации во всех общественных местах рекомендуют надевать маску. Это правило касается и транспорта. Однако не все пассажиры готовы следовать такому совету. Регина Доктор рассказала на личной странице в социальной сети, что стала свидетелем скандала в бизнес-классе.
Врач отметила, что каждый вправе сам решать насколько маска – действенное средство против распространения вируса. Однако для общего социального спокойствия маски всё же стоит носить.
После приземления самолёта зачинщиков конфликта встретила группа из 10 полицейских, которые составили протокол и повели пассажиров в часть.