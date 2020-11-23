В самолёте Москва-Уфа разгорелся скандал из-за масок

Известный врач Регина Доктор рассказала о неприятном скандале, который разгорелся в самолёте, летящем из Москвы в Уфу. Двое пассажиров отказались надевать маски, чем спровоцировали конфликт.

Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации во всех общественных местах рекомендуют надевать маску. Это правило касается и транспорта. Однако не все пассажиры готовы следовать такому совету. Регина Доктор рассказала на личной странице в социальной сети, что стала свидетелем скандала в бизнес-классе.

Врач отметила, что каждый вправе сам решать насколько маска – действенное средство против распространения вируса. Однако для общего социального спокойствия маски всё же стоит носить.

Есть правила, общественные законы, соблюдение которых – это спокойствие людей: персонала, который не виноват, а обязан вести порядок; окружающих, которые нервничают, а вдруг люди – переносчики. Если бы летели чьи-то родители, которые не болели, зачем им лишний стресс. Пусть хоть что-то защищает общество от этого, просто маска. Плевать, что ты думаешь, что не работает. Главное – спокойствие в мире.

Регина Доктор 

После приземления самолёта зачинщиков конфликта встретила группа из 10 полицейских, которые составили протокол и повели пассажиров в часть.