В самолёте Москва-Уфа разгорелся скандал из-за масок

Есть правила, общественные законы, соблюдение которых – это спокойствие людей: персонала, который не виноват, а обязан вести порядок; окружающих, которые нервничают, а вдруг люди – переносчики. Если бы летели чьи-то родители, которые не болели, зачем им лишний стресс. Пусть хоть что-то защищает общество от этого, просто маска. Плевать, что ты думаешь, что не работает. Главное – спокойствие в мире.

Регина Доктор