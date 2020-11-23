В Башкирии стартовала бесплатная программа для начинающих предпринимателей

Бесплатная образовательная программа предназначена для тех, кто решил начать свое дело или прямо сейчас находится на старте. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по предпринимательству, обучение организовано порталом «Деловая среда» и Центром «Мой бизнес» региона. Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.