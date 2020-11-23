В Башкирии стартовала бесплатная программа для начинающих предпринимателей

В Башкирии продолжает реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках программы в республике с сегодняшнего дня, 23 ноября, стартовала бесплатная помощь начинающим бизнесменам, мечтающим открыть свое дело: специалисты расскажут все тонкости предпринимательского мастерства.
Бесплатная образовательная программа предназначена для тех, кто решил начать свое дело или прямо сейчас находится на старте. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по предпринимательству, обучение организовано порталом «Деловая среда» и Центром «Мой бизнес» региона. Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.
Начинающие предприниматели смогут выбрать бизнес-нишу и начать свое дело, создать продукт и научиться его продавать, подготовить собственный бизнес-план для привлечения инвестиций, настроить контекстную и таргетированную рекламу и многое другое.
После обучения участники программы получат сертификаты, а самые активные — подарки от Деловой среды.