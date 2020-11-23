В Башкирии Ситуационный антиковидный центр помог уже тысячам граждан

Более 5,5 тыс. обращений обработал за неделю Ситуационный антиковидный центр. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкортостана сообщили в режиме видеосвязи координатор проекта, депутат Государственного собрания республики Римма Утяшева. По ее словам, центр показал свою эффективность – почти 90% обращений удалось обработать сотрудниками горячей линии. Как прокомментировал эти данные Глава Башкортостана Радий Хабиров и какие решения приняты?
Из 5,5 тыс. обращений, которые поступили за неделю, почти половина – об амбулаторном лечении. Также звонящие на горячую линию Ситуационного антиковидного центра интересовались результатами тестов на коронавирус и лекарственным обеспечением. Номер телефона в Уфе (218-19-19) доступен с 8:00 до 20:00. Радий Хабиров отметил, что ожидал большего количества звонков, но слаженная работа напрямую влияет на эффективность. К тому же, ситуация с коронавирусом стабильная.
Башкортостан запускает программу модернизации первичного звена здравоохранения. В первую очередь это коснется населённых пунктов, где проживают менее 50 тысяч человек. До 2025 года республика получит из федерального бюджета 15,6 млрд рублей. В 2021 году республике выделят первый транш в размере 2,6 млрд рублей. Как отметил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, республиканскую программу в Минздраве России включили в число эталонных. Опыт республики будут тиражировать на другие регионы.
Радий Хабиров также поручил навести порядок в муниципальных закупках в жилищно-коммунальной сфере. Его возмутило, что деньги на ремонт направили вовремя, а работы на многих объектах еще не закончены. Радий Хабиров отметил, что посещение Салавата в минувшие выходные разочаровало.
Глава республики поручил включить в повестку предстоящего в декабре совещания с руководителями муниципалитетов вопрос улучшения работы в ЖКХ. Радий Хабиров напомнил, что нужно быть промышленными патриотами. Закупать для государственных и муниципальных нужд ту продукцию, которая уже выпускается в нашей республике с хорошим качеством и конкурентной ценой.