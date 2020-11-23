В Башкирии во время очистки канализации обнаружили плод ребёнка

Жуткую находку обнаружили в Стерлитамаке коммунальные рабочие. Во время очистки канализации был найден плод ребёнка. Подробности инцидента сообщили корреспонденты издания «КП-Уфа».

Всё произошло ещё 19 ноября. Сотрудники, работавшие на грабельной установке канализационно-насосной станции, обнаружили эмбрион. Они сразу вызвали полицейских, которым в последствии удалось установить личность женщины, которой принадлежал плод.