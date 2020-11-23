Радий Хабиров рассказал об успехах в экономике на фоне пандемии

Главные показатели социально-экономического развития Башкирии по итогам десяти месяцев текущего года, несмотря на пандемию коронавируса, показали рост и «внушают оптимизм». Такое заявление сделал Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве.

Руководитель региона поручил правительству Башкортостана проанализировать отрасли промышленности, в которых отмечено снижение объемов производства. В их числе – изготовление мебели и полиграфическая деятельность. Объём продукции сельского хозяйства за январь-октябрь увеличился на 3,9%. В регионе наращивают производство скота и птицы, молока, зерновых культур.

Положительную динамику в республике отметили по вводу жилья: рост – на 11,9%. Тренд сохранился и на повышение объёма инвестиций, показатель увеличился на 4%. В планах до 2030 года достичь ввода жилья в объеме 4 млн кв.м. в год.