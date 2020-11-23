«Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Барысом» из Нур-Султана. Хотя уфимцы пропустили первыми.
Роман Старченко точным броском отправил шайбу в ворота Метсолы практически из круга вбрасывания. Но еще до перерыва юлаевцы успели сравнять счет. В неравных составах отличился Теему Хартикайнен.
Этот матч можно смело назвать образцово-показательным, потому что юлаевцы реализовали 100-процентное большинство, не пропустив при этом ни разу в меньшинстве. В следующих периодах у «Салавата» голы на свой счет записали Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Михаил Воробьёв – 4:1.
Также на своем льду победу праздновал уфимский «Толпар». В рамках первенства МХЛ они обыграли «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска – 4:2. А уже сегодня уфимская «Агидель» начинает домашнюю серию матчей в чемпионате Женской хоккейной лиги. Их соперником станет «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию этой встречи вы сможете посмотреть в группе «Спорт БСТ» во ВКонтакте. Начало в 17:55.