Спортсменка из Башкирии победила на первенстве Европы по боксу

Впервые в истории башкирского спорта Азалия Аминева из Башкортостана победила на первенстве Европы по боксу. Турнир прошел в Черногорском городе Будва.

Азалия Аминева из Октябрьского провела четыре боя в весовой категории до 64 килограммов, в которых не потерпела ни одного поражения. В финале она боксировала со спортсменкой из Украины Мариной Стойко. Победу присудили арбитры матча. Подготовил чемпионку тренер Александр Савкин.