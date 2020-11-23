Спортсменка из Башкирии победила на первенстве Европы по боксу

Впервые в истории башкирского спорта Азалия Аминева из Башкортостана победила на первенстве Европы по боксу. Турнир прошел в Черногорском городе Будва.
Азалия Аминева из Октябрьского провела четыре боя в весовой категории до 64 килограммов, в которых не потерпела ни одного поражения. В финале она боксировала со спортсменкой из Украины Мариной Стойко. Победу присудили арбитры матча. Подготовил чемпионку тренер Александр Савкин.
Напомним, до этого Валерий Лимасов в середине 70-х прошлого века побеждал на чемпионате Европы среди взрослых. Его успех в 2008 повторил Леонид Костылев. В 2014 году Иван Абрамов выиграл первенстве Европы среди юниоров. У девушек самый большой успех – золото первенства мира и Европы в категории 15-16 лет у Анастасии Сигаевой.