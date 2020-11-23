В Уфе вновь оштрафовали РКБ им. Куватова

РКБ имени Куватова снова оштрафовали. Было выявлено, что больница не предоставила информацию о 1414 случаях заражения коронавирусом. Кировский районный суд вынес обвинительное решение.

Роспотребнадзор провёл проверку, в ходе которой выяснилось, что больница не предоставляла в ведомство информацию о положительных результатах на COVID-19 с 1 сентября по 2 октября.

Теперь медицинское учреждение обязано выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, так как такая халатность могла привести к распространению коронавируса.