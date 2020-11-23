В Башкирии пешехода два раза переехали машины

В Ишимбайском районе зафиксирована смертельная авария. Сегодня, 23 ноября, на 2 км трассы Ишимбай-Карайганово-Стерлитамак сбили человека.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РБ, 60-летнего местного жителя сперва сбил 47-летний водитель за рулём «Ниссан Альмера». После этого по телу пострадавшего проехалась попутная «Шкода Октавиа».

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Теперь сотрудникам ГИБДД РБ предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.