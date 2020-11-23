В Уфе двух борцов с коррупцией осудили за взяточничество

В Уфе двух полицейских обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Обвиняемые работали в Отделе экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, полицейские 37 и 38 лет в апреле 2017 года в ходе проверки у предпринимателя в магазине сотовой связи изъяли дорогостоящие телефоны на общую сумму 447 тысяч рублей. Полицейские мотивировали это тем, что смартфоны могут быть краденными. За возврат товара и последующее отсутствие проверок обвиняемые наказали предпринимателю выплачивать полицейским по 15 тысяч рублей в месяц. Бизнесмен испугался возможных последствий и в течение двух лет выплачивал экс-полицейским указанную сумму.

За это время обвиняемые получили от предпринимателя более 380 тысяч рублей и также оставили у себя 8 телефонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей. Бизнесмен решил обратиться в правоохранительные органы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД республики подсудимые были задержаны с поличным после получения очередной суммы взятки. Кроме того, у 38-летнего бывшего полицейского в автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство дистанционного действия. пресс-служба СК РФ по РБ

Свою вину обвиняемые не признают. Однако суд приговорил 38-летнего экс-полицейского к 9 годам лишения свободы, а 37-летнего сообщника – к 8 годам и 6 месяцам.