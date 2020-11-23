Азат Асадуллин расскажет, почему люди пьют за рулем

Он озвучил некоторые данные статистики. На конец ноября по республике около 40 000 лишенных права управления ТС. С начала 2020 года в Республике Башкортостан сотрудниками ГИБДД задержано 15 000 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП с нетрезвыми водителями погибли 84 человека. Эта цифра меньше по сравнению с аналогичным периолом прошлого года. В период усиленной самоизоляции на дорогах было меньше автомобилей, и следовательно, произошло меньше аварий. Но вот выявлено на 1200 человек, севших пьяными за руль, больше.