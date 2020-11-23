Азат Асадуллин расскажет, почему люди пьют за рулем

На прошлой неделе в прямом эфире в группе телеканала БСТ в VK прошел эфир с главным госавтоинспектором республики Динаром Гильмутдиновым.
Он озвучил некоторые данные статистики. На конец ноября по республике около 40 000 лишенных права управления ТС. С начала 2020 года в Республике Башкортостан сотрудниками ГИБДД задержано 15 000 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП с нетрезвыми водителями погибли 84 человека. Эта цифра меньше по сравнению с аналогичным периолом прошлого года. В период усиленной самоизоляции на дорогах было меньше автомобилей, и следовательно, произошло меньше аварий. Но вот выявлено на 1200 человек, севших пьяными за руль, больше.
В студии мы обсудим медицинский аспект проблемы. Какое употребление спиртного считать ответственным, почему люди вообще пьют, когда начинать "бить тревогу" и есть ли "допустимое количество алкоголя" для управления транспортом?
Нашим гостем станет врач-психиатр-нарколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, Президент ассоциации психиатров-наркологов республики и главный врач Республиканского наркологического диспансера №2 Азат Асадуллин.