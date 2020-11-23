В Башкирии стала известна личность погибшего от коронавируса пациента

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новую информацию о зараженных коронавирусом в регионе. Напомним, за последние сутки был зарегистрирован 131 новый заболевший.

Увеличилось и число летальных случаев. От коронавируса погибла 76-летняя жительницы Уфы. У пациентки были выявлены серьёзные сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа (тяжелое течение), сегментарная атрофия, склероз, ХИБС, хронический пиелонефрит.