В Башкирии стала известна личность погибшего от коронавируса пациента

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новую информацию о зараженных коронавирусом в регионе. Напомним, за последние сутки был зарегистрирован 131 новый заболевший.
Увеличилось и число летальных случаев. От коронавируса погибла 76-летняя жительницы Уфы. У пациентки были выявлены серьёзные сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа (тяжелое течение), сегментарная атрофия, склероз, ХИБС, хронический пиелонефрит.
Одновременно коронавирусом болеют 1816 человек. Из них в больницах республики находятся 394пациента (32 — тяжелых, 18 нуждаются в ИВЛ). На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания – 1422 человек.