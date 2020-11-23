Система «Инцидент» помогла жителям Мелеуза отремонтировать дорогу

Сплошные ямы и колея, словно по минному полю. Одна ошибка – и придется раскошелиться на серьезный ремонт подвески автомобиля. Эти фотографии сделали жители Мелеуза. Так выглядела улица Смоленская весной этого года.

Приходилось объезжать, здесь поток сильный, поэтому так неудобно было. Венера Хамитова, автолюбитель

Ужасно, вся в ямах была, вся в кочках была. Сейчас идеально ровная, хорошая дорога. Наконец-то! Кристина Абдульманова, автолюбитель

А ровной проезжая часть стала ближе к осени. Устав от бездорожья на одной из центральных улиц Мелеуза, местные жители начали писать в социальных сетях обращения к Главе республики. Просьбы обратить внимание на общегородскую проблему не остались незамеченными.

К ремонту дорожного полотна на улице Смоленской приступили в мае этого года, а 15 октября все работы были завершены. И здесь не просто залатали дыры на дороге, а произвели серьезный ремонт. Помимо укладки асфальта, расширили парковочные карманы и установили 1300 метров новых бордюров.

Сделан был ремонт на протяжении 680 метров, вложено более 15 миллионов. Дорога сейчас сделана. Все пожелания горожан были исполнены. Азамат Хасанов, глава администрации г. Мелеуз