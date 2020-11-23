Система «Инцидент» помогла жителям Мелеуза отремонтировать дорогу

Сплошные ямы и колея, словно по минному полю. Одна ошибка – и придется раскошелиться на серьезный ремонт подвески автомобиля. Эти фотографии сделали жители Мелеуза. Так выглядела улица Смоленская весной этого года.
А ровной проезжая часть стала ближе к осени. Устав от бездорожья на одной из центральных улиц Мелеуза, местные жители начали писать в социальных сетях обращения к Главе республики. Просьбы обратить внимание на общегородскую проблему не остались незамеченными.
К ремонту дорожного полотна на улице Смоленской приступили в мае этого года, а 15 октября все работы были завершены. И здесь не просто залатали дыры на дороге, а произвели серьезный ремонт. Помимо укладки асфальта, расширили парковочные карманы и установили 1300 метров новых бордюров.
На обращения граждан по системе «Инцидент-менеджмент» реагируем сразу, говорит глава городской администрации. Правда, решить мгновенно все проблемы, естественно, не получается. Тем более, если вопрос связан с серьезным финансированием, как в случае с ремонтом проезжей части на Смоленской. Но по мере возможности здесь стараются закрывать все вопросы, поступившие со сторон горожан в течение положенного времени.