В Башкирии задержали водителя, перевозившего наркотики

При проведении рейда госавтоинспекторы остановили «Ладу Ниву». Машиной управлял 29-летний житель Свердловской области. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. При осмотре автомобиля под пассажирским сиденьем госавтоинспекторы обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения. Водителя и пассажира доставили в местный отдел полиции.