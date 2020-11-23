«Важную работу делаете»: Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Я хочу спасибо сказать, что вы нам подставили плечо. Очень важную работу вы делаете. Вы, наверное, видите, что вас труд людей успокаивает, позволяет решить проблемы, которые мы до данного момента не могли решить. Спасибо, себя берегите и потерпите немножко. Когда-то это пройдет. Пройдут годы, вы будете вспоминать, что делали такую достойную работу. Будете собой гордиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан