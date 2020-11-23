«Важную работу делаете»: Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр, который с прошлой недели работает в уфимском Конгресс-холле «Торатау». За это время специалисты центра ответили почти на 6 тысяч звонков по номеру: 218-19-19.

 Большинство обращений касается организации амбулаторного лечения от коронавируса на дому в поликлиниках. Жители здесь также могут уточнить результаты своих тестов на COVID-19, порядок получения бесплатных лекарств, узнать состояние родных и близких, которые находятся в инфекционных госпиталях, задать другие вопросы.

Многие вопросы удаётся решить силами специалистов центра и медицинских экспертов без обращения в учреждения здравоохранения. Это снижает нагрузку на организации первичного медицинского звена. Глава Башкортостана отметил это и поблагодарил сотрудников Ситуационного антиковидного центра.

Я хочу спасибо сказать, что вы нам подставили плечо. Очень важную работу вы делаете. Вы, наверное, видите, что вас труд людей успокаивает, позволяет решить проблемы, которые мы до данного момента не могли решить. Спасибо, себя берегите и потерпите немножко. Когда-то это пройдет. Пройдут годы, вы будете вспоминать, что делали такую достойную работу. Будете собой гордиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан