«Важную работу делаете»: Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр

Радий Хабиров посетил Ситуационный антиковидный центр, который с прошлой недели работает в уфимском Конгресс-холле «Торатау». За это время специалисты центра ответили почти на 6 тысяч звонков по номеру: 218-19-19.
Большинство обращений касается организации амбулаторного лечения от коронавируса на дому в поликлиниках. Жители здесь также могут уточнить результаты своих тестов на COVID-19, порядок получения бесплатных лекарств, узнать состояние родных и близких, которые находятся в инфекционных госпиталях, задать другие вопросы.
Многие вопросы удаётся решить силами специалистов центра и медицинских экспертов без обращения в учреждения здравоохранения. Это снижает нагрузку на организации первичного медицинского звена. Глава Башкортостана отметил это и поблагодарил сотрудников Ситуационного антиковидного центра.