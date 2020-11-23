«Борется с самых первых дней»: в Уфе 3-летний малыш срочно нуждается в помощи

Трехлетний ребенок из Уфы нуждается в дорогостоящей операции. У Артура Фаттахутдинова врожденный порок сердца. Собрать сумму более чем в 20 миллионов рублей семье помогают благотворительные фонды. Родители мальчика просят помощи у неравнодушных для реабилитации сына после операции.

Одышка и утомляемость – симптомы, несвойственные для трехлетнего ребенка. Врожденный порок сердца – диагноз, с которым родители Артура борются еще с рождения сына. Мальчик уже перенес три операции. Из-за раннего хирургического вмешательства у него деформировалась грудная клетка.

Первая операция была в полтора месяца. Артур борется с самых первых дней своей жизни. В полгода была вторая операция, он не успевал реабилитироваться. Следующие были в год и три. А для реабилитации год нужен. И поэтому у нас было отставание в физическом развитии. Регина Фаттахутдинова, мама Артура

Первые шаги ребенок сделал только в два года, говорить начал ближе к трем. Водить в садик сына родители боятся. Любая инфекция – угроза для хрупкого здоровья. Еще одну операцию, которая спасет сердце ребенка, предложили сделать в Америке. Стоит она более 20 миллионов рублей. Деньги помогают собирать благотворительные фонды. На реабилитацию, проживание и лекарства Фаттахутдиновым нужно дополнительно найти более миллиона рублей.

Просим помочь неравнодушных. Не проходите мимо, мы надеемся на помощь и поддержку. Регина Фаттахутдинова, мама Артура

Любая посильная сумма приблизит ребенка к оздоровлению. Для полноценной реабилитации им необходимо собрать порядка одного миллиона трехсот тысяч рублей.

Способности супергероя Артуру не нужны, достаточно обычного здоровья, чтобы играть с другими детьми и ходить в детский сад.