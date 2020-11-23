«Борется с самых первых дней»: в Уфе 3-летний малыш срочно нуждается в помощи

Трехлетний ребенок из Уфы нуждается в дорогостоящей операции. У Артура Фаттахутдинова врожденный порок сердца. Собрать сумму более чем в 20 миллионов рублей семье помогают благотворительные фонды. Родители мальчика просят помощи у неравнодушных для реабилитации сына после операции.
Одышка и утомляемость – симптомы, несвойственные для трехлетнего ребенка. Врожденный порок сердца – диагноз, с которым родители Артура борются еще с рождения сына. Мальчик уже перенес три операции. Из-за раннего хирургического вмешательства у него деформировалась грудная клетка.
Первые шаги ребенок сделал только в два года, говорить начал ближе к трем. Водить в садик сына родители боятся. Любая инфекция – угроза для хрупкого здоровья. Еще одну операцию, которая спасет сердце ребенка, предложили сделать в Америке. Стоит она более 20 миллионов рублей. Деньги помогают собирать благотворительные фонды. На реабилитацию, проживание и лекарства Фаттахутдиновым нужно дополнительно найти более миллиона рублей.
Любая посильная сумма приблизит ребенка к оздоровлению. Для полноценной реабилитации им необходимо собрать порядка одного миллиона трехсот тысяч рублей.
Способности супергероя Артуру не нужны, достаточно обычного здоровья, чтобы играть с другими детьми и ходить в детский сад.
Реквизиты для помощи Артуру: Сбер: 4817 7602 8343 6966; телефон: +79378636811, Фаттахутдинова Регина Флюсовна (мама Артура).