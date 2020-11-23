В Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию среди спортсменов-колясочников

Нормально тренировалась и фехтовала. Меня сильный мандраж берет, волнение. От этого бывает много ошибок, а так – сила воли и уверенность.

Светлана Сапожникова, чемпионка России по фехтованию на колясках в сабле и рапире /Республика Башкортостан/