В Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию среди спортсменов-колясочников

В эти дни Уфа принимает чемпионат России по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Эти старты стали первыми для атлетов спустя полтора года. В столицу Башкирии приехали гости из 11-ти регионов страны.
Только московские фехтовальщики остались дома из-за положительных тестов на коронавирус у некоторых спортсменов, но и в их отсутствие конкуренция получилась высокой. Среди шпажистов не было представителей республики. Зато на рапире и в сабле хозяева по традиции боролись за самые высокие места.
У мужчин в разных категориях А и Б в рапире медали завоевали Никита Нагаев, Альберт Камалов и Тимур Хаматшин. У женщин из шести медалей половина на счету представительниц Башкортостана.
А сегодня в командных соревнованиях в сабле случился драматичный поединок за выход в финал между хозяевами турнира и сборной Санкт-Петербурга. Башкирский квартет уступил всего в одно очко и остался на третьем месте – 44:45. Впереди еще два соревновательных дня и командные выступления в шпаге и на рапире.