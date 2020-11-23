В Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию среди спортсменов-колясочников

В эти дни Уфа принимает чемпионат России по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Эти старты стали первыми для атлетов спустя полтора года. В столицу Башкирии приехали гости из 11-ти регионов страны.

Только московские фехтовальщики остались дома из-за положительных тестов на коронавирус у некоторых спортсменов, но и в их отсутствие конкуренция получилась высокой. Среди шпажистов не было представителей республики. Зато на рапире и в сабле хозяева по традиции боролись за самые высокие места.

Проиграл я Камалову со счетом 7:15. Во-первых, это мой собственный страх, потому что в ожидании того, как ты уколешь,  я думал, что провалюсь и получу купе в спину. Но я решил идти с уколами, собрав всю свою смелость и со счета 15:2 я пять уколов успел нанести, а  потом провалился.

Кирилл Васильев, участник чемпионата России по фехтованию на колясках /Республика Башкортостан/

Нормально тренировалась и фехтовала. Меня сильный мандраж берет, волнение. От этого бывает много ошибок, а так – сила воли и уверенность.

 Светлана Сапожникова, чемпионка России по фехтованию на колясках в сабле и рапире /Республика Башкортостан/

У мужчин в разных категориях А и Б в рапире медали завоевали Никита Нагаев, Альберт Камалов  и Тимур Хаматшин. У женщин из шести медалей половина на счету представительниц Башкортостана.

А сегодня в командных соревнованиях в сабле случился драматичный поединок за выход в финал между хозяевами турнира и сборной Санкт-Петербурга. Башкирский квартет уступил всего в одно очко и остался на третьем месте – 44:45. Впереди еще два соревновательных дня и командные выступления в шпаге и на рапире.