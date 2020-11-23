В Уфе известная фигуристка провела мастер-класс для юных спортсменов

Участница и призер чемпионата России и Европы по фигурному катанию дала мастер-класс в Уфе. Юные спортсмены Башкортостана долго ждали тренировки с Ниной Петушковой – российской фигуристкой, выступавшей в одиночном разряде. На мастер-классе знаменитой спортсменки побывала съемочная группа БСТ.​

Они впитывают каждое ее слово. Начинающие фигуристы и Нина Петушкова. Не просто на одном льду, а на расстоянии вытянутой руки. Задашь вопрос – ответит, упадешь – подхватит. А без падений в этом спорте никак. На то они и ​мастер-классы, чтобы отработать недочеты, да вовремя исправить ошибки. А секрет успеха Нины Петушковой вовсе не в технике катания или блестящем костюме.

Я всегда свои спортсменам говорю: вы должны выходить на лед и кататься так, как будто вы – королевы. С поднятыми глазами, головой, натянутые. Тогда и судьям приятно смотреть и техническим специалистам. А когда вы поникшие выехали, то там уже что ни делай, уже совершенно другой вид. Нина Петушкова, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию

Словно балерины на льду они одним ​легким движением расписывают его на замысловатые рисунки. И ​вот уже получается новое упражнение – самое красивое и сложное одновременно. Такие мастер-классы проводят в Уфе в рамках проекта «Поверь в себя».​

Мы вышли с проектом «Поверь в себя» и стали победителями гранта главы республики. Программные мероприятия включают в себя проведение учебно-тренировочных сборов. Мы охватываем детей со всей республики. ​Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания Республики Башкортостан​

​За короткое занятие наставники пытаются дать сложные элементы и разобрать их на простые движения, чтобы получились у всех. Тем более, сейчас, когда отсутствуют соревнования, детям негде проявить себя на льду, кроме как на тренировках.

Мне нравится прыжок лутц. Встаешь на зубец и нужно прыгать один, два и три оборота. ​ Элина Ибраева​, участница мастер-класса /Уфа/

Становится легче что-то делать, я узнаю много нового. Люблю скольжения и крюки. Из прыжков, наверное, риттбергер. ​ Дарья Егорова​, участница мастер-класса /Стерлитамак/