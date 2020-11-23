В Уфе известная фигуристка провела мастер-класс для юных спортсменов

Участница и призер чемпионата России и Европы по фигурному катанию дала мастер-класс в Уфе. Юные спортсмены Башкортостана долго ждали тренировки с Ниной Петушковой – российской фигуристкой, выступавшей в одиночном разряде. На мастер-классе знаменитой спортсменки побывала съемочная группа БСТ.
Они впитывают каждое ее слово. Начинающие фигуристы и Нина Петушкова. Не просто на одном льду, а на расстоянии вытянутой руки. Задашь вопрос – ответит, упадешь – подхватит. А без падений в этом спорте никак. На то они и мастер-классы, чтобы отработать недочеты, да вовремя исправить ошибки. А секрет успеха Нины Петушковой вовсе не в технике катания или блестящем костюме.
Словно балерины на льду они одним легким движением расписывают его на замысловатые рисунки. И вот уже получается новое упражнение – самое красивое и сложное одновременно. Такие мастер-классы проводят в Уфе в рамках проекта «Поверь в себя».
За короткое занятие наставники пытаются дать сложные элементы и разобрать их на простые движения, чтобы получились у всех. Тем более, сейчас, когда отсутствуют соревнования, детям негде проявить себя на льду, кроме как на тренировках.
Но и это еще не всё. По плану такие мероприятия будут проводить до весны 2021 года.