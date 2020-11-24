В Уфе открылась выставка художника Владислава Меоса

В Уфе открылась выставка живописи художника Владислава Меоса. В выставочном зале «Ижад» представлены 60 работ мастера кисти. Основная их часть – пейзажи живописных мест республики.

«Зилаирские лабазы», «Вечер на Айгире», «Окраина Белорецка». Природу и виды населенных пунктов он старался запечатлеть в разное время суток и года. Искусствоведы отмечают особенность цветовой гаммы художника и умение показать глубину пространства. Среди работ Меоса есть также картины, посвященные городам России.