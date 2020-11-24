В Уфе открылась выставка художника Владислава Меоса

В Уфе открылась выставка живописи художника Владислава Меоса. В выставочном зале «Ижад» представлены 60 работ мастера кисти. Основная их часть – пейзажи живописных мест республики.
«Зилаирские лабазы», «Вечер на Айгире», «Окраина Белорецка». Природу и виды населенных пунктов он старался запечатлеть в разное время суток и года. Искусствоведы отмечают особенность цветовой гаммы художника и умение показать глубину пространства. Среди работ Меоса есть также картины, посвященные городам России.
К сожалению, народный художник республики не дожил до выставки. Владислава Меоса не стало в октябре. Множество его работ хранятся в музеях и картинных галереях страны. Часть полотен также собраны в частных коллекциях за рубежом. Выставка в Уфе продлится до 13 декабря.