В Башкирии у 9-летнего ребёнка, который попал в аварию, обнаружили алкоголь в крови

Спорная ситуация произошла недалеко от села Мишкино. Именно там 9-летнего мальчика сбила машина «Почты России». Расследование аварии приняло неожиданный поворот.

Как сообщает издание BAZA, в аварии мальчик получил серьёзную травму головы. Его оперативно госпитализировали. Водитель, устроивший аварию, также помогал семье: довез мальчика до больницы, много раз приносил извинения семье. Родители виновника ДТП простили, но вот эксперты из местной лаборатории объявили неожиданные результаты.

Тесты показали у 9-летнего мальчика наличие алкоголя в крови. Конечно, родители пострадавшего были в шоке. Во-первых, специалисты даже не предупредили, что будут проводиться такого рода исследования. Во-вторых, мальчик никак не мог «быть пьян», он честно говорит, что «пиво невкусное и для взрослых».

Эксперты лаборатории считают, что ошибки тут быть не может. Возможно, спирт смешался с кровью ребёнка после обрабатывания полученных ран. Теперь маме мальчика предстоит как-то доказать, что 9-летний ребёнок не был пьян.