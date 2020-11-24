Связался с дурной компанией: в Уфе пропал 18-летний парень

18-летнего Даниила Тереньтева усиленно ищут родственники. Парень ушёл из дома 23 ноября и не вернулся обратно. Семья пропавшего забила тревогу в социальных сетях.

Как сообщает ИА «Башинформ», мама представляет, куда мог пойти её сын. Мальчик наотрез отказывается возвращаться домой. Женщина переживает, что он связался с дурной компанией. Изменения в сыне мама заметила не сразу.

Парень учился в колледже, работал, пока недавно не стал неузнаваемым. Родители обратились за помощью в полицию.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 987 133 68 10 (мама Даниила) или 8 987 60 26 520.