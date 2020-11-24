В Уфе ужесточат рейды по соблюдению масочного режима

Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Радмил Муслимов озвучил необходимость усилить рейды по соблюдению масочного режима. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября, на оперативном совещании в мэрии.

В Уфе ужесточат рейды по соблюдению масочного режима. Также внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции.

Также Радмил Муслимов порекомендовал гражданам старше 65 лет и хроническим больным не выходить из дома «без надобности». Напомним, коронавирус особо опасен для этой категории граждан. Выходить за продуктами, лекарствами можно с 11:00 до 13:00.