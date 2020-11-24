Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Радмил Муслимов озвучил необходимость усилить рейды по соблюдению масочного режима. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября, на оперативном совещании в мэрии.

В Уфе ужесточат рейды по соблюдению масочного режима. Также внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции.

Также Радмил Муслимов порекомендовал гражданам старше 65 лет и хроническим больным не выходить из дома «без надобности». Напомним, коронавирус особо опасен для этой категории граждан. Выходить за продуктами, лекарствами можно с 11:00 до 13:00.