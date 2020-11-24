Башкирский птицекомплекс «Урал» по выращиванию индейки вышел на полную мощность

Птицекомплекс им. Гафури в Мелеузовском районе начали строить в 2009 году его владельцы — предприниматель Марсель Юсупов и банкир Дамир Камалов. Одна из крупнейших компаний АПК Башкирии и России успешно работала, но из-за ошибок менеджмента стала банкротом в 2019 году. Работа предприятия была остановлена еще в 2017-м. В 2019-м предприятие арендовала с правом последующего выкупа московская компания «Птицеводческий комплекс «Урал» и возобновила деятельность.