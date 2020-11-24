Башкирский птицекомплекс «Урал» по выращиванию индейки вышел на полную мощность

Поголовье индеек в птицеводческом комплексе «Урал» достигло 850 тысяч. Это означает, что предприятие вышло на полную мощность работы, хотя лишь год назад ферма начала возобновлять свою работу.
К концу года предприятие намерено произвести 25 тысяч тонн мяса птицы. Напомним, «Урал» находится на базе обанкротившегося БПК имени М. Гафури.
Коммерческий директор ПК «Урал» Евгений Матвеев пояснил, что переговоры ведутся со всеми крупными сетями, на этой неделе продукция бренда «Индюшкин» появится в «Ленте». Вскоре предприятие расширит ассортимент и будет выпускать также колбасные изделия.
По данным Минсельхоза Башкирии, за 10 месяцев 2020 года компания произвела продукции на сумму более 3,3 млрд рублей, выручка составила 1,8 млрд рублей. На предприятии на начало ноября работали 1115 человек, набор персонала продолжается.
Птицекомплекс им. Гафури в Мелеузовском районе начали строить в 2009 году его владельцы — предприниматель Марсель Юсупов и банкир Дамир Камалов. Одна из крупнейших компаний АПК Башкирии и России успешно работала, но из-за ошибок менеджмента стала банкротом в 2019 году. Работа предприятия была остановлена еще в 2017-м. В 2019-м предприятие арендовала с правом последующего выкупа московская компания «Птицеводческий комплекс «Урал» и возобновила деятельность.
Стоимость имущественного комплекса компании оценивалась в 6,6 млрд руб., из них стоимость бренда — 117 600 руб. (срок права до июля 2029 года), залоговое имущество «Россельхозбанка» — 6,121 млрд рублей.