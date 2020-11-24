В Уфе показали, как работают заключенные

Почти на 1 млрд рублей произвели продукцию заключенные республики. Данные за 10 текущих месяцев сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Часть продукции идет на благоустройство муниципалитетов. В 9-й колонии строго режима активно производятся скамейки и ограждения для парков.

Всего несколько минут и на рабочем столе появляются узнаваемые силуэты. Новомодные скамейки, которые в последнее время так активно устанавливаются в парках и скверах, производятся здесь. Заключенные делают их с нуля, начиная от заготовки металлического каркаса и заканчивая лакировкой.

Впрочем, увидеть результаты своей работы на свободе многие из них смогут не скоро. В 9-й исправительной колонии строгого режима все заключенные – рецидивисты. То есть отбывают здесь не первый срок. Зато успевают приобрести не одну специальность.

Линар Мухарямов в колонию попал по 226-й статье – хищение оружия. В стенах учреждения мужчина стал кокильщиком-сборщиком, и теперь занимается отливкой металлических изделий. Колодезные люки, оградки и урны, которые можно увидеть в городе – отчасти и его работа.

Промышленный комплекс уголовно-исполнительной системы республики включает в себя 11 центров трудовой адаптации. По сути, это полноценные предприятия, где выпускают широкий спектр продукции. Здесь также проводят модернизацию производства. Например, в "девятке" на днях запустят новое оборудование для регенерации формовочных смесей, что позволит увеличить объемы.

В отдельном цехе представлена выставка достижений тюремного хозяйства. Все, что находится здесь, также сделано руками заключенных. Некоторые эксклюзивные вещи, например, эти парусники или пушка больше напоминают предметы искусства. Впрочем, есть много и вполне обыденных предметов, например, мусорные контейнеры, банные котлы или электрооборудование для столовых.

Это раньше заключенные в основном шили варежки или спецодежду, выполняя госзаказы. Сейчас приходится подстраиваться под нужды рынка. Благо, мастера из любых областей здесь всегда найдутся. У колонии есть даже нечто вроде своего интернет-магазина.

За 10 месяцев текущего года общий объем выпуска товарной продукции и оказания работ и услуг составил 968 млн рублей, получено прибыли 51,8 млн рублей. Владислав Дзюба, врио руководителя регионального управления фсин России по Республике Башкортостан