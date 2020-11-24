В Уфе стартовал бесплатный курс для женщин, переживших домашнее насилие

Как действовать, если столкнулся с домашним насилием? В Уфе стартовали бесплатные занятия для женщин. Организатором лекций по программе «Женское достоинство» стал республиканский ресурсный центр «Семья».

В течение нескольких дней слушатели лекций получают знания и навыки, как наладить взаимодействие с партнером, как научиться понимать друг друга и распознать назревающую агрессию. Главная цель программы – сохранение семьи и здоровых отношений внутри нее.

На лекции приглашают тех, кто пережил домашнее насилие или тех, кто изъявил желание получить новую информацию о семейной психологии. Программа состоит из трех лекций. Пока они проходят только в Уфе, но в планах распространить практику и в другие города и районы республики.