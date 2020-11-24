В Башкирии появился первый дом для тик-токеров

Тик-токеры Башкортостана объединились в молодежный проект под названием BashHypeHouse. В первый Тик-Ток дом республики заселились 15 человек, которые смогли пройти во второй этап проекта.

На протяжении нескольких дней они будут создавать контент и делиться им со своими подписчиками. По словам организаторов проекта, в республике много талантливой молодежи, которая снимает короткие видеоролики на достойном уровне. При правильном развитии своих страниц в социальных сетях они могут не только увеличить число своих фолловеров, но и рассказать о Башкортостане далеко за его пределами.

Так как мы первые в республике, ожидается колоссальный результат, что будет больше подписчиков. У ребят уже есть свои подписчики, ребята уже известны. Хочется, чтобы люди понимали, что есть у нас такие ребята. 

Алексей Амадеус, руководитель проекта

Новое придумать очень сложно. В основном берут идею и ее раскидывают, как-то по-другому снимают. У кого-то нет возможности снимать одному дома, а тут все предоставляют. 

Динара Кашаева, тиктокер
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