В Башкирии появился первый дом для тик-токеров

Тик-токеры Башкортостана объединились в молодежный проект под названием BashHypeHouse. В первый Тик-Ток дом республики заселились 15 человек, которые смогли пройти во второй этап проекта.

На протяжении нескольких дней они будут создавать контент и делиться им со своими подписчиками. По словам организаторов проекта, в республике много талантливой молодежи, которая снимает короткие видеоролики на достойном уровне. При правильном развитии своих страниц в социальных сетях они могут не только увеличить число своих фолловеров, но и рассказать о Башкортостане далеко за его пределами.