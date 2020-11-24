Более 120 человек заразились коронавирусом в Башкирии за сутки

Минздрав Башкирии обнародовал новые данные по распространению коронавируса в регионе. Согласно им, количество зараженных covid-19, по состоянию на 24 ноября, достигло отметки в 13 446 человек. Это на 128 фактов инфицирования больше, чем было сутками ранее.