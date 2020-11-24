В России зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирсуной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За сутки было зарегистрировано 24 326 новых заболевших.

Общее количество носителей коронавируса за всё время пандемии достигло 2 138 828. Одновременно при этом болеют 467 126 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 609 пациентов.