В России зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирсуной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За сутки было зарегистрировано 24 326 новых заболевших.
Общее количество носителей коронавируса за всё время пандемии достигло 2 138 828. Одновременно при этом болеют 467 126 человек. Этот показатель за сутки увеличился на 609 пациентов.
С выздоровлением было выписано 23 226 человек (за всё время – 1 634 671). Смертью закончился ещё 491 случай заболевания. Это самый большой суточный показатель за время пандемии. За всё время скончались уже 37 031 человек.