В Башкирии за сутки в пожарах погибли два человека

За прошедшие сутки в Башкирии произошло два смертельных пожара. При этом из огня было спасено 10 человек. Отчет предоставила пресс-служба МЧС по РБ.

Утром 23 ноября вспыхнула кровля жилого дома в селе Максютово Кугарчинского района. В момент возгорания в доме находилась 95-летняя женщина. Пожарные эвакуировали пенсионерку, передали медикам, но врачам оставалось лишь констатировать смерть несчастной.

Почти в это же время произошёл пожар в Дюртюлях. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома по улице Матросова. 10 человек были в срочном порядке эвакуированы. В больницу был доставлен хозяин квартиры – 36-летний мужчина, у которого диагностировали отравление продуктами горения.

Ещё один смертельный пожар произошёл в доме в селе Нижнее Аврюзово Альшеевского района. В постройке было найдено тело 67-летнего мужчины. Причины случившегося предстоит установить дознавателю МЧС России.