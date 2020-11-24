Радий Хабиров рассказал, что он перенес из Красногорска в Башкирию

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в социальных сетях, какой бесценный опыт он привез из Красногорска в республику. По его словам, он научился на своей прежней работе обустройству городской среды. Первым большим опытом в этой сфере стал красногорский парк «Ивановские пруды».

Этот пост я посвящаю жителям дорогого моему сердцу Красногорска. Годы работы в качестве главы этого города подарили мне бесценный опыт, который хотелось бы перенести на башкирскую землю. Первым моим собственным опытом обустройства городской среды стал красногорский парк «Ивановские пруды». Он стал настоящим центром притяжения, любимым местом жителей и гостей города. Хотелось бы, чтобы такую же судьбу повторил парк «Поющие родники», который мы построили в Белебее. Все лучшие идеи, опробованные в Подмосковье, нашли свое применение и развитие здесь.

Радий Хабиров, глава Башкирии

В белебеевском парке была сделана полная перепланировка территории, разбить деревянные террасы, оборудован пляж, смонтированы системы освещения, водопровода и видеонаблюдения, благоустроена прилегающая территорию.

Стоимость проекта превысила 230 млн рублей, значительную часть этой суммы выделил федеральный бюджет после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

К сожалению, жизнь внесла свои правки, и торжественное открытие парка сорвала пандемия. Но ковид обязательно закончится, а парк останется, и еще много лет будет радовать жителей Белебея.

Радий Хабиров, глава республики