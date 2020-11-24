Радий Хабиров рассказал, что он перенес из Красногорска в Башкирию

Этот пост я посвящаю жителям дорогого моему сердцу Красногорска. Годы работы в качестве главы этого города подарили мне бесценный опыт, который хотелось бы перенести на башкирскую землю. Первым моим собственным опытом обустройства городской среды стал красногорский парк «Ивановские пруды». Он стал настоящим центром притяжения, любимым местом жителей и гостей города. Хотелось бы, чтобы такую же судьбу повторил парк «Поющие родники», который мы построили в Белебее. Все лучшие идеи, опробованные в Подмосковье, нашли свое применение и развитие здесь.

Радий Хабиров, глава Башкирии