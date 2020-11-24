Радий Хабиров рассказал, что он перенес из Красногорска в Башкирию

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в социальных сетях, какой бесценный опыт он привез из Красногорска в республику. По его словам, он научился на своей прежней работе обустройству городской среды. Первым большим опытом в этой сфере стал красногорский парк «Ивановские пруды».
В белебеевском парке была сделана полная перепланировка территории, разбить деревянные террасы, оборудован пляж, смонтированы системы освещения, водопровода и видеонаблюдения, благоустроена прилегающая территорию.
Стоимость проекта превысила 230 млн рублей, значительную часть этой суммы выделил федеральный бюджет после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.