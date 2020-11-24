Врач объяснил, как в крови сбитого в Башкирии мальчика оказался алкоголь

Техническая ошибка или человеческий фактор могли стать причинами, почему в крови 9-летнего ребенка из села Мишкино в крови обнаружили алкоголь. Такое мнение высказал главный врач Республиканского наркологического диспансера №2 Азат Асадуллин в разговоре с bash.news.
Напомним, скандальный случай произошел в этом году. Девятилетнего Артура сбила машина «Почты России»: мальчика сразу же госпитализировали в больницу с серьезными травмами головы. Назначенная экспертиза показала неожиданный результат. Оказалось, что в момент аварии ребенок был пьян. В его крови обнаружили 0,33 промилле. Данная информация взбудоражила общественность: как такое возможно?
По словам медика, нельзя исключать человеческий фактор. Пробирки могли спутать, результаты одного пациента случайно выдать другому, говорит Азат Асадуллин.
Однако эксперты лаборатории считают, что ошибки тут быть не может. Возможно, спирт смешался с кровью ребёнка после обрабатывания полученных ран. Теперь маме мальчика предстоит как-то доказать, что 9-летний ребёнок не был пьян.
По данному факту возбуждено уголовное дело.