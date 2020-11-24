Врач объяснил, как в крови сбитого в Башкирии мальчика оказался алкоголь

Это, конечно, маловероятно, но шанс все же есть. Экспертизу же делают люди. Чтобы понять, как это произошло, я должен услышать мнение всех сторон. В принципе, это нонсенс. Но у меня был случай, когда я консультировал ребенка в возрасте 8 лет, у которого была алкогольная зависимость. Но там в семье непростая ситуация.

Азат Асадуллин, главный врач Республиканского наркологического диспансера №2