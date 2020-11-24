В Башкирии могут ввести штрафы за незаконные захоронения

Депутаты Курултая Башкирии рассматривают возможность введения системы штрафов за незаконные захоронения. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть уже на ближайшем заседании.

Теперь для захоронения нужно получить разрешение у местного органа самоуправления или уполномоченного спецслужбы по вопросам похоронного дела. Такой же порядок будет предусмотрен для перезахоронения или подзахоронения.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что в последнее время участились случаи стихийного захоронения или установки памятников и ограждения в неположенных для этого местах.

Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы от избирателей и органов местного самоуправления. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. Но, к сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде.

Константин Толкачев, Председатель Курултая Башкирии 

За незаконные захоронения планируется ввести следующие штрафы: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей (за установку памятников и оград – от 1 до 3 тысяч рублей);  для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей (от 5 до 10 тысяч рублей);  для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (от 20 до 30 тысяч рублей).

К сожалению, подобные случаи участились в последнее время. В результате ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан