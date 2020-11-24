В Башкирии могут ввести штрафы за незаконные захоронения

За незаконные захоронения планируется ввести следующие штрафы: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей (за установку памятников и оград – от 1 до 3 тысяч рублей); для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей (от 5 до 10 тысяч рублей); для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (от 20 до 30 тысяч рублей).