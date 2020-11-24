В Башкирии могут ввести штрафы за незаконные захоронения

Депутаты Курултая Башкирии рассматривают возможность введения системы штрафов за незаконные захоронения. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть уже на ближайшем заседании.
Теперь для захоронения нужно получить разрешение у местного органа самоуправления или уполномоченного спецслужбы по вопросам похоронного дела. Такой же порядок будет предусмотрен для перезахоронения или подзахоронения.
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что в последнее время участились случаи стихийного захоронения или установки памятников и ограждения в неположенных для этого местах.
За незаконные захоронения планируется ввести следующие штрафы: для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей (за установку памятников и оград – от 1 до 3 тысяч рублей); для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей (от 5 до 10 тысяч рублей); для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (от 20 до 30 тысяч рублей).