В Башкирии в салоне машины были найдены два трупа

С наступлением холодов ежегодно сталкиваемся с несчастными случаями, связанными с отравлением угарным газом от работающего двигателя автомобиля. Угарный газ входит в состав выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Однако его концентрации в воздухе всего в один процент достаточно, чтобы человек получил смертельную дозу отравления. Помните, что прогревать или ремонтировать автомобили с работающим двигателем в гараже ни в коем случае нельзя, даже при открытых дверях.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС