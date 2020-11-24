Стала известна личность погибшей при взрыве на предприятии в Башкирии

Обстоятельства взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке сообщила региональная Гострудинспекция. По предварительным данным, при переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции. Этому способствовали образование высокой температуры и большое количество газов.

Также установлены данные о погибшем. Смертельные травмы получила 45-летняя ученица дробильщика. Ее наставники – 51-летняя и 37-летняя женщины получили ожоги, характер и степень тяжести которых в настоящее время уточняется.