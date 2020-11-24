В Уфе проверили готовность объектов к чемпионату мира по волейболу

С Уфы начались контрольные проверки объектов чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России 2022 году. Столица Башкортостана стала одним из десяти городов-организаторов, принимающих матчи турнира.
Представители оргкомитета посетили спортивный комплекс «Динамо» и универсальную «Уфу-Арену», посмотрели городскую инфраструктуру и неспортивные объекты – отели, аэропорт. Прежде всего обращали внимание на обеспечение безопасности, техническому оснащению арен, соответствию всех зон и помещений требованиям Международной федерации волейбола.
В Башкортостане создан региональный оргкомитет, который отвечает за подготовку и организацию Чемпионата мира в Уфе. Он пройдет в стране с 26 августа по 11 сентября. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира. А вот сборные по десяти российским городам будут распределяться итогам жеребьевки – она состоится осенью 2021.