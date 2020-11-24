В Уфе проверили готовность объектов к чемпионату мира по волейболу

Фактически мы готовы к проведению данных соревнований, но есть еще требования безопасности, логистики, которые нам нужно решить в ближайшее время. В 2021 году у нас состоится первенство мира по спортивной борьбе, фактически мы будем готовиться к августу 2021, чтобы быть готовыми к августу 2022.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан