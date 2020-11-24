В Уфе проверили готовность объектов к чемпионату мира по волейболу

С Уфы начались контрольные проверки объектов чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России 2022 году. Столица Башкортостана стала одним из десяти городов-организаторов, принимающих матчи турнира.

Представители оргкомитета посетили спортивный комплекс «Динамо» и универсальную «Уфу-Арену», посмотрели городскую инфраструктуру и неспортивные объекты – отели, аэропорт. Прежде всего обращали внимание на обеспечение безопасности, техническому оснащению арен, соответствию всех зон и помещений требованиям Международной федерации волейбола.

Можно точно сказать, что игры будут проходить на основной арене «Уфы-Арены». Тренировочные залы пока находятся в процессе обсуждения, просматривается вариант СДК «Динамо», потому что там свои домашние матчи проводит уфимский «Урал».

Михаил Подлозный, заместитель генерального директора всероссийской Федерации волейбола

В Башкортостане создан региональный оргкомитет, который отвечает за подготовку и организацию Чемпионата мира в Уфе. Он пройдет в стране с 26 августа по 11 сентября. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира. А вот сборные по десяти российским городам будут распределяться итогам жеребьевки – она состоится осенью 2021.

Фактически мы готовы к проведению данных соревнований, но есть еще требования безопасности, логистики, которые нам нужно решить в ближайшее время. В 2021 году у нас состоится первенство мира по спортивной борьбе, фактически мы будем готовиться к августу 2021, чтобы быть готовыми к августу 2022.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан