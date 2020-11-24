В Башкирии построят 10 вертолетных площадок для санитарной авиации

Десять вертолетных площадок для санитарной авиации построят в Башкортостане. Вопросы развития республиканской санавиации на ближайшие годы рассмотрели на заседании правительства республики, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.

Он отметил, что с учетом природно-географических особенностей республики зачастую к месту оказания медицинской помощи можно добраться только при помощи санитарной авиации.

Строительство вертолетных площадок в городах Октябрьский, Сибай, Нефтекамск, Белорецк, а также Дуванском и Аскинском районах позволит сократить время доставки пациентов из самых отдаленных населенных пунктов до ближайшей медицинской организации.

Сертифицированные вертолетные площадки оборудованы соответствующей подсветкой. Конечно, это существенно расширяет возможности – санавиация может работать и в темное время суток, и с плохой видимостью.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан