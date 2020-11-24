В Башкирии построят 10 вертолетных площадок для санитарной авиации

Сертифицированные вертолетные площадки оборудованы соответствующей подсветкой. Конечно, это существенно расширяет возможности – санавиация может работать и в темное время суток, и с плохой видимостью.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан