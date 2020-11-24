Супруги из Башкирии отметили золотую свадьбу

50 лет совместной жизни отметили супруги Амеровы. Фанис – заслуженный юрист и Римма – отличник образования. Вместе они воспитывают уже второе поколение. Юбилей совместной жизни отметили без пышных торжеств.

О вкусах давно не спорят. Фанис и Римма поженились ровно 50 лет назад. Ей только недавно исполнилось 19, он был на пять лет старше. Познакомились случайно на станции. Тогда ещё не знали, что стоят на пути к семейной жизни. Оба из Стерлитамака, но встретили друг друга в Уфе.

Мы не знали о существовании друг друга. Я приехала в Обком профосоюзов, вот они сидят два друга и девочка, которую я знала. Я ними встретилась и уехала. А потом он меня нашел.

Римма Амерова

Через год поженились. Он – милиционер, она – преподаватель. Как бы дополняли друг друга. Его строгость и её мягкость.

Иногда без настроения, что-то не получается, кто-то из работников что-то нарушил, а я этого терпеть не мог. Она умела это смягчить. Фанис Амеров

Как прожили вместе столько лет? Сами шутят, что виделись редко. Пока муж на очередном задании, жена занималась воспитанием детей.

Воспитанием детей занималась она. Первый сын у нас, вторая дочь. Мальчику, может, и не хватило внимания отца. Тем не менее они выросли под её руководством хорошими и порядочными людьми. Фанис Амеров

Сейчас супруги воспитывают уже внуков. Большая семья, все вместе едва помещаются на одной фотографии.