Супруги из Башкирии отметили золотую свадьбу

50 лет совместной жизни отметили супруги Амеровы. Фанис – заслуженный юрист и Римма – отличник образования. Вместе они воспитывают уже второе поколение. Юбилей совместной жизни отметили без пышных торжеств.
О вкусах давно не спорят. Фанис и Римма поженились ровно 50 лет назад. Ей только недавно исполнилось 19, он был на пять лет старше. Познакомились случайно на станции. Тогда ещё не знали, что стоят на пути к семейной жизни. Оба из Стерлитамака, но встретили друг друга в Уфе.
Римма Амерова
Через год поженились. Он – милиционер, она – преподаватель. Как бы дополняли друг друга. Его строгость и её мягкость.
Как прожили вместе столько лет? Сами шутят, что виделись редко. Пока муж на очередном задании, жена занималась воспитанием детей.
Сейчас супруги воспитывают уже внуков. Большая семья, все вместе едва помещаются на одной фотографии.
В этом году Амеровы отметили золотую свадьбу. Но до сих о чувствах друг к другу они говорят со смущением, как 50 лет назад.