В Башкирии продавали лекарства, которые могли навредить здоровью людей

В Башкирии задержали двух мужчин, которые занимались незаконной реализацией лекарственных средств. Подозреваемые убеждали покупателей в пользе и безопасности неизвестных препаратов. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что мужчины закупали лекарства за границей. Роспотребнадзор выявил, что товар мог нанести ощутимый вред здоровью. Злоумышленники продавали несертифицированные препараты через интернет и социальные сети. У подозреваемых было изъято более полутора тысяч лекарств.