В Башкирии разыскивают подозреваемого в жестоком избиении

В городе Салават разыскивают молодого мужчину. Неизвестный подозревается в жестоком преступлении. Он избил 21-летнего парня прямо в подъезде.
Инцидент произошёл ещё 4 августа 2020 года на улице Губкина. Пострадавшему парню потребовалась госпитализация – он получил серьёзные травмы. Сейчас сотрудники полиции ведут поиски подозреваемого.
Приметы: мужчина среднего телосложения, на вид 25-30 лет, рост около 180-185 см, темные волосы, борода, носит очки.
На момент совершения преступления мужчина был одет в майку белого цвета с рисунком в виде наушников черного цвета, красные шорты до колен, черные сандалии. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст.111 УК РФ).
Если вы обладаете какой-либо информацией о данном преступлении, либо о лице, его совершившем, просим вас обращаться в отдел МВД России по городу Салавату, либо по телефонам: 8(3476) 37-96-02, 89872441929, телефон дежурной части МВД по РБ 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92 или 02 (102 – с мобильного).
Фото: МВД по РБ.