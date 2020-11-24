В Башкирии разыскивают подозреваемого в жестоком избиении

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном преступлении, либо о лице, его совершившем, просим вас обращаться в отдел МВД России по городу Салавату, либо по телефонам: 8(3476) 37-96-02, 89872441929, телефон дежурной части МВД по РБ 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92 или 02 (102 – с мобильного).