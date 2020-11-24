СПЧ при главе Башкирии вступилось за уфимское СМИ, оштрафованное на 460 тысяч рублей

Члены Совета по правам человека при главе Башкирии написали открытое письмо руководителю Управления Роскомнадзора по РБ.

Поводом стал штраф, выписанный уфимскому изданию UfaTime.ru. Издание разместило на своем сайте видео, на котором запечатлено, как родители бьют своего ребенка. Согласно существующему законодательству, журналисты сначала должны были просить разрешение на размещение ролика у родителей, так как речь идет о несовершеннолетнем ребенке.

В письме говорится, что в последнее время деятельность регионального управления Роскомнадзора вызывает особую обеспокоенность у журналистского сообщества и общественности, так как в отношении представителей медиаотрасли по формальным признакам возбуждается масса административных дел, завершающихся в судах наложением серьезных санкций.

Так, штрафы, наложенные мировым судом на издание после рассмотрения материалов Роскомнадзора, в сегодняшних экономических условиях способны повлечь за собой полное прекращение деятельности этого издания и утрату рабочих мест для его сотрудников, считают члены СПЧ. 

С помощью публикации, получившей большой общественный резонанс, эта цель была достигнута: жестокое поведение отца ребенка стало предметом проверки и расследования надзорных и правоохранительных органов. По нашему опыту можем отметить, что передача того же материала правоохранительным органам без его публикации в СМИ вряд ли имела бы столь эффективную реакцию.Члены комиссии отмечают, что формальное нарушение запрета на публикацию изображения несовершеннолетнего без разрешения родителей действительно изданием было допущено, однако качество распространенного видеоматериала не позволяет идентифицировать личность ребенка, следовательно, вывод о том, что публикация нарушила права ребенка, необоснован, а меры воздействия на СМИ не имеют ничего общего с принципом соразмерности наказания.

из письма СПЧ 

В этой связи члены совета призвали руководство и сотрудников регионального управления Роскомнадзора подходить к рассмотрению публикаций в СМИ не по формальным основаниям, коих всегда достаточно для применения самых разных санкций, а принимая во внимание цели, которые ставила перед собой редакция, и характер последствий, которые имела каждая конкретная публикация.

В свою очередь, мы готовы предложить в помощь управлению при рассмотрении ситуаций, связанных с деятельностью СМИ, экспертов из числа лучших представителей медийной отрасли Республики Башкортостан. Такая форма взаимодействия с общественностью применяется в том числе другими надзорными ведомствами, например, Федеральной антимонопольной службой и МВД, где работают общественные советы и экспертные комиссии по различным вопросам.  

из письма СПЧ 