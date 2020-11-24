СПЧ при главе Башкирии вступилось за уфимское СМИ, оштрафованное на 460 тысяч рублей

С помощью публикации, получившей большой общественный резонанс, эта цель была достигнута: жестокое поведение отца ребенка стало предметом проверки и расследования надзорных и правоохранительных органов. По нашему опыту можем отметить, что передача того же материала правоохранительным органам без его публикации в СМИ вряд ли имела бы столь эффективную реакцию.Члены комиссии отмечают, что формальное нарушение запрета на публикацию изображения несовершеннолетнего без разрешения родителей действительно изданием было допущено, однако качество распространенного видеоматериала не позволяет идентифицировать личность ребенка, следовательно, вывод о том, что публикация нарушила права ребенка, необоснован, а меры воздействия на СМИ не имеют ничего общего с принципом соразмерности наказания.

из письма СПЧ