СПЧ при главе Башкирии вступилось за уфимское СМИ, оштрафованное на 460 тысяч рублей

Члены Совета по правам человека при главе Башкирии написали открытое письмо руководителю Управления Роскомнадзора по РБ.
Поводом стал штраф, выписанный уфимскому изданию UfaTime.ru. Издание разместило на своем сайте видео, на котором запечатлено, как родители бьют своего ребенка. Согласно существующему законодательству, журналисты сначала должны были просить разрешение на размещение ролика у родителей, так как речь идет о несовершеннолетнем ребенке.
В письме говорится, что в последнее время деятельность регионального управления Роскомнадзора вызывает особую обеспокоенность у журналистского сообщества и общественности, так как в отношении представителей медиаотрасли по формальным признакам возбуждается масса административных дел, завершающихся в судах наложением серьезных санкций.
Так, штрафы, наложенные мировым судом на издание после рассмотрения материалов Роскомнадзора, в сегодняшних экономических условиях способны повлечь за собой полное прекращение деятельности этого издания и утрату рабочих мест для его сотрудников, считают члены СПЧ.
В этой связи члены совета призвали руководство и сотрудников регионального управления Роскомнадзора подходить к рассмотрению публикаций в СМИ не по формальным основаниям, коих всегда достаточно для применения самых разных санкций, а принимая во внимание цели, которые ставила перед собой редакция, и характер последствий, которые имела каждая конкретная публикация.