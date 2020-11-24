Радий Хабиров посетил стройплощадку будущего крупнейшего мясокомбината Башкирии

Почти 10 миллиардов рублей инвестиций. В Башкортостане возведут крупнейший мясоперерабатывающий комбинат. Площадка под строительство уже подготовлена. На ней сегодня побывал Радий Хабиров. В ходе рабочей поездки по Белебеевскому району глава республики также проинспектировал благоустройство общественных территорий.

Радий Хабиров осматривает площадку под строительство современного предприятия по глубокой переработке мяса. Планировка 35 гектаров территории завершена. Проект реализует компания «Таврос». Она входит в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития Белебея. Мясоперерабатывающее производство – очень важный для республики инвестпроект. Прежде всего, это дополнительные рабочие места.

9,8 миллиардов рублей – общий объем инвестиций. Первый этап – 6,2 миллиарда рублей. Но и планируем в общей сложности трудоустроить 1168 рабочих. Ринат Зайнуллин, руководитель компании

Отдельное внимание в ходе рабочей поездки Глава Башкортостана уделил благоустройству общественных пространств. В посёлке Приютово Радий Хабиров оценил качество выполненных работ по республиканской программе «Башкирские дворики». В 2019 году здесь полностью благоустроили 13-й квартал, в котором расположены 13 многоквартирных домов. А в этом году серьезные изменения ощутили жители еще 4-х пятиэтажек.

Здесь сделан комплексный ремонт, комплексное благоустройство, здесь сделаны новые тротуары, новые проезды, парковки, сделаны новые зоны отдыха для людей. Заменено освещение, поставлена большая детская площадка. Лилия Юнусова, глава администрации Приютовского поссовета

Радий Хабиров отметил, что на этапе подготовки проекта нужно тесно взаимодействовать с жителями. Тогда и результат будет положительным, как это произошло в Приютово. Глава республики обсудил дальнейшие планы по благоустройству поселка и поручил выделить муниципалитету средства на 2021 год.

В приютовском парке Славы Радий Хабиров возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим героям – Слава!» и ознакомился с перспективами развития общественной территории. К благоустройству парка приступили в 2019 году. Отремонтировали входную группу, мемориальный комплекс, заасфальтировали пешеходные дорожки и выполнили ряд других работ, которые в 2020-м продолжили. За два года было освоено 18 миллионов рублей. В планах еще привести в порядок зеленую зону, обустроить велосипедные дорожки с освещением.

Специальная программа комплексного развития Приютово рассчитана до 2024 года, подчеркнул Глава Башкортостана уже во время общения с жителями поселка. И подобную поддержку предусмотрели для ряда городов и сёл республики, сказал Радий Хабиров.

Для ряда наших городов и сел разработали отдельную программу. Там, где чувствуем, что чуть энергии надо больше дать, вот мы, в частности, для Белорецка такую историю сделали Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В посёлке Приютово Радий Хабиров побывал также на стадионе «Нефтяник», который построили в 1983 году. Здесь функционируют два футбольных поля, баскетбольная и две волейбольных площадки, хоккейная коробка, беговая дорожка, а также спортивный комплекс для подготовки и сдачи норм ГТО. Вместе с тем спортивное сооружение нуждается в реконструкции.

В дорожной карте утверждена уже реконструкция стадиона, строительно-монтажные работы на 2023 год, выделено 80 миллионов, но вот общественность задавала вопросы, нужно еще административное здание, глава республики обещал рассмотреть этот вопрос. Алия Набиуллина, директор центра физической культуры и спорта п. Приютово