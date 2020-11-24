Завод в Башкирии первым в стране начал выпускать запчасти для «Фольксвагена»

Белебеевское предприятие наладило поставку запчастей для «Фольксвагена». Завод БелЗАН стал первым в России официальным производителем этой продукции для немецкого автогиганта. В планах – осваивать сферу авиапрома. Об этом речь зашла на выездном «Промчасе», который также прошел в Белебее.

Каждая третья деталь автокрепежа в России сегодня выпускается здесь. Белебеевское предприятие «Автонормаль» производит 3,5 тысячи видов различных деталей. Продукцию БелЗАНа используют ведущие автоконцерны, в числе которых и зарубежный гигант «Фольксваген».

Сейчас на заводе ведут переговоры с другими иностранными производителями, рассчитывая уже в следующем году на 10% нарастить объемы производства. Но есть и более глобальная задача – освоить авиапромышленную сферу, чтобы продукцию завода можно было использовать и на самолетах.

А ведь еще пару лет назад это градообразующее предприятие, на котором трудятся почти 2,5 тысячи человек, что называется, «штормило». Перспективы были весьма туманными. Но благодаря господдержке заводу удалось выйти на прибыльность и повысить зарплату рабочим. На ближайшие 2 года в развитие производства вложат порядка 600 млн рублей.

Мы договорились, что инвестпроект мы обсудим во время «Инвестчаса», а также в рамках постоянной действующей рабочей группы с «Ростехом». Самое главное, что предприятие само хочет развиваться, а мы поддерживаем именно те компании, которые проявляют инициативу и идут вперед. Мы им подставляем свое плечо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Впрочем, есть на предприятии и проблемные вопросы. О них более подробно говорили на выездном промышленном часе. Так, руководитель БелЗАНа попросил главу республики передать очистные сооружения, которые сейчас на балансе предприятия, в собственность муниципалитета. Кроме того, необходимо решить вопрос дефицита кадров. Для этого на базе местного колледжа можно организовать обучение по нужным специальностям.

По-настоящему прорывной рост в ближайшие годы может ждать и другое белебеевское предприятие – «Белавтодеталь». Одна из крупных торговых сетей заказала производство 35 тысяч складских контейнеров. Однако директор завода не спешит подписывать контракт: уж очень большие объемы, а вдруг не справятся? Глава республики попросил оказать поддержку в части закупки дополнительного оборудования.