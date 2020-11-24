Врачи ковид-госпиталя в Башкирии рассказали, как переживают смерть пациентов

Врачи по всей республике продолжают трудиться в «красных зонах». Поток больных, признаются медики, интенсивнее, чем весной. Кто приходит врачам на помощь и как они переживают смерть пациентов?
Поддержка как часть лечения. На кроватях и люди в возрасте, и крепкие с виду мужчины. Они и сами не ожидали, что болезнь так сильно по ним ударит.
Барый Кашфиев в больницу попал несколько дней назад. Поднялась температура, появился кашель. Думал, обычное ОРВИ. В коронавирус как-то и не верил. Теперь дышит с помощью кислорода. На соседней кровати лежит 75-летний пациент. Многие слова, которые привнесла в его жизнь болезнь, Фирдавис Амерянович еще немного путает. Что такое сатурация, раньше и не знал.
Вчерашние комнаты персонала – сегодня уже переоборудованные палаты с подведенным кислородом. Бирскому ковид-госпиталю повезло: он расположен в здании, которое изначально строилось как инфекционная больница. Сейчас здесь около 40 пациентов, в провизорном госпитале еще столько же. С пациентами, рассказывают медики, сближаешься. Особенно с теми, кого долго выхаживаешь, иногда как с маленьким ребенком, кормишь с ложечки.
На поддержку врачам пришли студенты БГМУ. Элина Рамазанова учиться на 6-м курсе. Продолжает медицинскую династию. Планирует стать онкологом. В Бирский ковид-госпиталь попала по собственному желанию.
Так звучит реанимация. Передовая. За этих пациентов дышит уже аппарат, и как воздух им необходим уход медперсонала. Тяжелее всего после долгой борьбы за жизнь произнести родственникам эти слова.
Под маской и забралом выступают слёзы. И даже за четверть века работы, говорит Ольга Таджибаева, к смерти пациентов не привыкнуть. Так что борются изо всех сил. А надежду и тем, кто на кроватях, и тем, кто в белых костюмах, придаёт каждый отвоёванный пациент.