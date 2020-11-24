Врачи ковид-госпиталя в Башкирии рассказали, как переживают смерть пациентов

Врачи по всей республике продолжают трудиться в «красных зонах». Поток больных, признаются медики, интенсивнее, чем весной. Кто приходит врачам на помощь и как они переживают смерть пациентов?

Поддержка как часть лечения. На кроватях и люди в возрасте, и крепкие с виду мужчины. Они и сами не ожидали, что болезнь так сильно по ним ударит.

Барый Кашфиев в больницу попал несколько дней назад. Поднялась температура, появился кашель. Думал, обычное ОРВИ. В коронавирус как-то и не верил. Теперь дышит с помощью кислорода. На соседней кровати лежит 75-летний пациент. Многие слова, которые привнесла в его жизнь болезнь, Фирдавис Амерянович еще немного путает. Что такое сатурация, раньше и не знал.

Вчерашние комнаты персонала – сегодня уже переоборудованные палаты с подведенным кислородом. Бирскому ковид-госпиталю повезло: он расположен в здании, которое изначально строилось как инфекционная больница. Сейчас здесь около 40 пациентов, в провизорном госпитале еще столько же. С пациентами, рассказывают медики, сближаешься. Особенно с теми, кого долго выхаживаешь, иногда как с маленьким ребенком, кормишь с ложечки.

Когда выходим отсюда, с девчонками поддерживаем связь. Спрашиваем, как тот, как другой. Тяжело, конечно, когда умирают. Молодые когда, особенно жалко. Молодой парень у нас был в августе. 30 лет. Мы его до сих пор вспоминаем. Но поражения там 95 процентов. Светлана Позолотина, медсестра

На поддержку врачам пришли студенты БГМУ. Элина Рамазанова учиться на 6-м курсе. Продолжает медицинскую династию. Планирует стать онкологом. В Бирский ковид-госпиталь попала по собственному желанию.

Сначала было страшно, понимаю, что за болезнь. Но стремление помочь людям преодолевает этот страх. Элина Рамазанова, медсестра, студентка БГМУ

Так звучит реанимация. Передовая. За этих пациентов дышит уже аппарат, и как воздух им необходим уход медперсонала. Тяжелее всего после долгой борьбы за жизнь произнести родственникам эти слова.

Мы очень сожалеем, приносим свои соболезнования, но на сегодняшний день ситуация сложилась так, что ваш супруг или супруга умерли. Реакция всегда бурная. Мы каждую смену переживаем, как родные и близкие. Вместе с ними плачем. Ольга Таджибаева, врач-инфекционист инфекционного госпиталя Бирской ЦРБ