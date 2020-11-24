Радий Хабиров рассказал, где находится лучший парк в Башкирии

Лучший парк в республике. Так оценил глава региона Радий Хабиров рекреационное пространство в Белебее. Деревянный пирс, детская площадка, коворкинг-центр и песчаный берег летом. Проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Еще год назад этот парк был ничем не примечательным, но излюбленным местом отдыха горожан. Все праздники проходили на берегу водоема. После преображения узнать парк сложно, сейчас он больше напоминает кусочек Европы. Деревянный пирс, амфитеатр, арт-объекты – все в едином стиле.

Всем нравится и мне нравится. Прекрасно. Вот еще бы сохранили, как сделали нам. Вот это было бы здорово. Надежда Никитина, жительница г. Белебея

Проект обновления в Белебее стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в прошлом году. Порядка 230 миллионов рублей было выделено, чтобы воплотить идею в жизнь. 85 из них – средства федерального бюджета.

Я, по сути, даже не ожидал, что это общественное пространство будет так здорово смотреться. Сейчас это лучший в республике парк у водоёма – современный и функциональный. Место отдыха и для пожилых, и для маленьких. Очень красивая территория, отличный проект. Хочу поблагодарить команду Института развития городов Башкортостана и руководство муниципалитета за проделанную работу. Этот пример мы обязательно будем тиражировать в городах, где есть водные объекты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Летом – песчаный берег, зимой – место отдыха моржей. Обновился павильон для любителей окунуться в ледяную прорубь, оборудовали спуск в водоем. А в центре парка разместился космический бублик – такое название получил не аттракцион, а пространство круглой формы. Здесь развернутся и площадка для творчества, и коворкинг-центр для бизнес-встреч.

Основная задача – все это сохранить, чтобы люди радовались нашей работе. Чтоб эта была насыщенной зоной отдыха. Каждый год мы проводили сабантуй, день города. В дальнейшем будет еще насыщеннее. Салим Губаев, глава администрации г. Белебея