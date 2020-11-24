Радий Хабиров рассказал, где находится лучший парк в Башкирии

Лучший парк в республике. Так оценил глава региона Радий Хабиров рекреационное пространство в Белебее. Деревянный пирс, детская площадка, коворкинг-центр и песчаный берег летом. Проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Еще год назад этот парк был ничем не примечательным, но излюбленным местом отдыха горожан. Все праздники проходили на берегу водоема. После преображения узнать парк сложно, сейчас он больше напоминает кусочек Европы. Деревянный пирс, амфитеатр, арт-объекты – все в едином стиле.
Проект обновления в Белебее стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в прошлом году. Порядка 230 миллионов рублей было выделено, чтобы воплотить идею в жизнь. 85 из них – средства федерального бюджета.
Летом – песчаный берег, зимой – место отдыха моржей. Обновился павильон для любителей окунуться в ледяную прорубь, оборудовали спуск в водоем. А в центре парка разместился космический бублик – такое название получил не аттракцион, а пространство круглой формы. Здесь развернутся и площадка для творчества, и коворкинг-центр для бизнес-встреч.
Для самых маленьких жителей появилась современная детская площадка. Безопасно будет даже вечером – есть видеонаблюдение и освещение по всему парку. Поющие родники можно назвать визитной карточкой города, и такие пространства будут растиражированы во все районы республики.