Спортсменка из Башкирии завоевала золото первенства Европы по боксу

Золотая медаль европейских соревнований едва не сорвалась – у Азалии Аминевой и еще у некоторых членов сборной России прямо на турнире украли боксерки. Поэтому на финальный бой башкирской спортсменке пришлось выйти в обычных кроссовках. К счастью, триумфу это не помешало. Об этом Азалия Аминева из Октябрьского рассказала сегодня по возвращении в Уфу. Новоиспеченная чемпионка Европы по боксу вместе с тренером вернулась домой.
Она совершенно не смущается камеры, принимает поздравления, подарки и демонстрирует золотую медаль – пока высшее достижение в своей карьере. Азалия Аминева не в первый раз штурмовала первенство Европы: выступала в 2018, стала второй. В этот раз исправилась. Боксировала сначала с соперницей из Польши, потом Румынии и Армении, а в финале досталась непростая соперница из Украины. Два из четырех боя завершила досрочно.
Справилась, даже выступая в обычных кроссовках.
Азалия Аминева живет в Октябрьском, тренироваться начала там же, в самом обычном спортзале под руководством Александра Савкина. «Хочу» спортсмена с «могу» наставника и дает успех в спорте.
Успех Валерия Лимасова в 2008 повторил Леонид Костылев, кстати, тоже из Октябрьского. В 2014 Иван Абрамов опять же из Октябрьского выиграл первенство Европы среди юниоров. У девушек самый большой успех – золото первенства мира и Европы в категории 15-16 лет у Анастасии Сигаевой. Продолжает историю теперь Азалия Аминева.