Спортсменка из Башкирии завоевала золото первенства Европы по боксу

Золотая медаль европейских соревнований едва не сорвалась – у Азалии Аминевой и еще у некоторых членов сборной России прямо на турнире украли боксерки. Поэтому на финальный бой башкирской спортсменке пришлось выйти в обычных кроссовках. К счастью, триумфу это не помешало. Об этом Азалия Аминева из Октябрьского рассказала сегодня по возвращении в Уфу. Новоиспеченная чемпионка Европы по боксу вместе с тренером вернулась домой.

Она совершенно не смущается камеры, принимает поздравления, подарки и демонстрирует золотую медаль – пока высшее достижение в своей карьере. Азалия Аминева не в первый раз штурмовала первенство Европы: выступала в 2018, стала второй. В этот раз исправилась. Боксировала сначала с соперницей из Польши, потом Румынии и Армении, а в финале досталась непростая соперница из Украины. Два из четырех боя завершила досрочно.

За пару дней до финала сказали, что техничная соперница. Но я поняла, что я справлюсь. Азалия Аминева, победительница первенства Европы среди юниорок по боксу

В финале с кем она боксировала, с украинкой, самая главная конкурентка. Четыре поединка провела, в двух из них победила ввиду явного преимущества. Вадим Кудинов, главный тренер женской сборной Башкортостана по боксу

Справилась, даже выступая в обычных кроссовках.

У меня и у некоторых ребят из команды украли вещи. Ничего страшного нет, подарок им сделали, так сказать. В кроссовках было удобно. Азалия Аминева, победительница первенства Европы среди юниорок по боксу

Азалия Аминева живет в Октябрьском, тренироваться начала там же, в самом обычном спортзале под руководством Александра Савкина. «Хочу» спортсмена с «могу» наставника и дает успех в спорте.

Видно, что девчонка хочет. Она сказала: «Я хочу выиграть Олимпиаду». И мы все делаем для этого. Александр Савкин, тренер Азалии Аминевой