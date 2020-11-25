«Она очень сильно боялась»: подробности страшной гибели женщины на заводе в Башкирии

В Стерлитамаке на заводе «Авангард» 23 ноября произошла трагедия. В результате ЧП погибла одна из сотрудниц, еще два человека пострадали. 

Что конкретно произошло в тот самый злополучный день на оборонном предприятии сейчас выясняют сотрудники Гострудинспекции. По одной из версий в одном из цехов произошел взрыв пороха. Слово «взрыв» также звучит из уст родственников погибшей женщины. 

В тот день в локальных группах в социальных сетях стали появляться видео: на парковку перед местной ледовой ареной прилетел вертолет санавиации. Только потом выяснится, что таким образом было принято решено экстренно доставить в Уфу выживших во время ЧП. 

Гибель Светланы Поярковой для ее семьи стала настоящей неожиданностью. Редакции bash.news удалось пообщаться с Александром Поярковым, супругом погибшей. Мужчина минувшим вечером экстренно возвращался домой с вахты. Беда настигла его тогда, когда он еще не начал работу. 

Я на вахте сидел на карантине перед тем, как приступить к работе, только приехал. Позвонила дочь. Говорит, взорвался цех. Мое руководство пошло ко мне навстречу, отпустили домой, купили билеты. Вот только прилетел в Уфу, сейчас еду в Стерлитамак. 

Александр Поярков, супруг погибшей женщины

По роковому стечению обстоятельства одна из пострадавших женщин - родная тетя Александра. Женщины работали вместе. Сейчас она находится в столице Башкирии, ожоги поразили больше 50 процентов ее тела. 

Супруга раньше там работала. Ей оставалось 10 месяцев, а ее сократили. Два года не было работы, а потом обратно позвали. Она говорила «не хочу работать». Я говорил «увольняйся». Они снаряды там разбирали, она очень сильно боялась.

Александр Поярков, супруг погибшей женщины

Однако Светлана рассчитывала сейчас доработать те самые 10 месяцев, которые оставались ей до возможности получения пенсии. И этот срок должен был закончиться совсем скоро. 

Говорила, что до Нового года доработает. Планировала 10 месяцев доработать, чтобы пенсию получить. Потом в другое место бы ушла. Когда у них большие заказы, они берут людей, а как заказов мало - людей увольняют. Пока непонятно, что произошло. Этот цех, насколько я знаю, не раз взрывался. Она до этого в другом цеху работала. Не знаю, почему туда парней не берут. Там в основном женщины, по 25-30 кг таскают мешки, была на больничном последний раз, когда я приезжал. 

Александр Поярков, супруг погибшей женщины

Похороны Светланы Поярковой состоятся 25 ноября. Расследование несчастного случая на «Авангарде» продолжается. 

Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования родственникам погибшей женщины.