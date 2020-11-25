«Она очень сильно боялась»: подробности страшной гибели женщины на заводе в Башкирии

Говорила, что до Нового года доработает. Планировала 10 месяцев доработать, чтобы пенсию получить. Потом в другое место бы ушла. Когда у них большие заказы, они берут людей, а как заказов мало - людей увольняют. Пока непонятно, что произошло. Этот цех, насколько я знаю, не раз взрывался. Она до этого в другом цеху работала. Не знаю, почему туда парней не берут. Там в основном женщины, по 25-30 кг таскают мешки, была на больничном последний раз, когда я приезжал.

Александр Поярков, супруг погибшей женщины