«Она очень сильно боялась»: подробности страшной гибели женщины на заводе в Башкирии

В Стерлитамаке на заводе «Авангард» 23 ноября произошла трагедия. В результате ЧП погибла одна из сотрудниц, еще два человека пострадали.
Что конкретно произошло в тот самый злополучный день на оборонном предприятии сейчас выясняют сотрудники Гострудинспекции. По одной из версий в одном из цехов произошел взрыв пороха. Слово «взрыв» также звучит из уст родственников погибшей женщины.
В тот день в локальных группах в социальных сетях стали появляться видео: на парковку перед местной ледовой ареной прилетел вертолет санавиации. Только потом выяснится, что таким образом было принято решено экстренно доставить в Уфу выживших во время ЧП.
Гибель Светланы Поярковой для ее семьи стала настоящей неожиданностью. Редакции bash.news удалось пообщаться с Александром Поярковым, супругом погибшей. Мужчина минувшим вечером экстренно возвращался домой с вахты. Беда настигла его тогда, когда он еще не начал работу.
По роковому стечению обстоятельства одна из пострадавших женщин - родная тетя Александра. Женщины работали вместе. Сейчас она находится в столице Башкирии, ожоги поразили больше 50 процентов ее тела.
Однако Светлана рассчитывала сейчас доработать те самые 10 месяцев, которые оставались ей до возможности получения пенсии. И этот срок должен был закончиться совсем скоро.
Похороны Светланы Поярковой состоятся 25 ноября. Расследование несчастного случая на «Авангарде» продолжается.
Редакция bash.news выражает свои искренние соболезнования родственникам погибшей женщины.